Россия получила рекордный приток иностранных инвестиций

По оценке BofA Merrill Lynch, суммарный отток инвестиций из российских фондов в 2017 году составил 900 млн долларов. Но куда важнее, объем поступления прямых иностранных инвестиций из развитых стран наоборот существенно вырос, речь идет о притоке 23 млрд долл., что является лучшим результатом за последние четыре года.

Фонды качнуло в сторону

Казалось бы, иностранные инвесторы не оценили российские активы: суммарный отток инвестиций из российских фондов в 2017 году составил 900 млн долларов. Только за неполный декабрь общий объем выведенных средств превысил 161 мл долларов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование BofA Merrill Lynch. Таким образом, завершающийся год стал самым провальным для российских фондов со времен введения санкций с точки зрения привлечения иностранных инвестиций.

При этом на предрождественской неделе исход инвесторов из фондов, ориентированных на российский рынок, заметно ускорился, – по данным BofA Merrill Lynch (учитывающего данные EPFR), отток составил 126 млн долларов. Таким образом, итоги конца годв фактически полностью перекрыли позитивный итог 2016 года, когда в российские фонды зарубежные инвесторы вложили 870 млн долларов. Хотя больше игроки рынка не ждут неприятных сюрпризов – вполне вероятное расширение санкций против России уже заложено в цены российских бумаг.

Приток ПИИ с лихвой перекрывает спекулятивные потери

Как напоминает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, в прошлом году в преддверии выборов в США и растущих ожиданий от позитивных в отношении России действий нового президента Трампа и пересмотру санкций, инвесторы рассматривали российские фонды с позитивной точки зрения. Но конец года и принятие новых ужесточающих санкций США, а также продление Европейских санкций фактически привели к полному разочарованию инвесторов и деньги начали движение в другие страны, такие, например, как Индия или Бразилия, а также в развитые европейские столицы. Однако все-таки наихудший интерес инвесторы в фондовый рынок проявляли не к России: так, например, из Китая за этот год ушло 6,6 млрд долл., что объясняется общим спадом в экономике этой страны.

При этом продолжает аналитик, несмотря на закономерный отток инвесторов из фондов, объем поступления прямых иностранных инвестиций из развитых стран наоборот существенно вырос, речь идет о притоке 23 млрд долл., что является лучшим результатом за последние четыре года. Кроме того, также рекордным за последние 10 лет считается приток так называемых частных инвесторов, за истекшие 11 месяцев на Московской бирже было открыто более 230 тыс новых счетов и это в полтора раза превышает прошлогодний уровень. Также усилилась активность частных трейдеров и инвесторов в отношении долговых бумаг, – доля розничных инвесторов при первичном размещении ОФЗ превысила 4%, на вторичном рынке рост и вовсе составил 9%.

Таким образом, нельзя голословно делать заключение, что экономика много потеряла от сложившейся ситуации, констатирует Алексей Антонов. В целом негативные настроения фондовых инвесторов, скорее всего, пережили кризис недоверия, и в следующем году очень многое будет ясно после очередной порции пересмотра санкций в феврале со стороны запада. Учитывая рост ВВП выше прогноза и стабильно крепкую инфляцию, а также рост вложений в бумаги ОФЗ, деньги в фонды могут начать возвращаться.

Напомним, что только по итогам только первого полугодия 2017 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в РФ в достиг 14 млрд, о чем сообщал министр экономического развития Максим Орешкин в октябре в рамках заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в июне. Тогда же было отмечено, что «прямые иностранные инвестиции в экономику России в первом полугодии выросли вдвое», сообщал «1-й канал» со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

При этом, по оценкам Ernst&Young, главной отраслью российской экономики с наибольшим числом зарубежных проектов ПИИ является производство. По данным за 2016 год, лидером является пищевая промышленность, далее идет производство машин и оборудования, химических продуктов, электрооборудования, растет интерес к инвестициям в производство программного обеспечения и в в сельское хозяйство. Ранее очень активно инвестиции приходили в торговлю.

Easy come, easy go

Отток средств из российских фондов – дело обычное, так же, как и приток, считает и инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин. Это спекулятивные деньги, которые, в отличие от прямых инвестиций очень мобильны. Объёмы, за месяц или даже за год не имеют такого большого значения как объёмы за больший срок, например, несколько лет. Разница между притоком за 2016 годом и оттоком за 2017 год оказалась относительно небольшой, всего 30 млн долл. Разница за неделю иногда оказывается большей. Кстати данные о недельных изменениях притока/оттока средств глобальных фондов в Россию с ноября месяца почему-то престали поступать на регулярной основе, отметил он.

Какой бы отток средств из фондов, инвестирующих в Россию, не был показан, он всё равно сменится притоком, уверен аналитик. Россия остаётся одним из самых недооценённых развивающихся рынков. И основным фактором, обеспечивающим приток, остаётся уровень рисков в определённый момент. Санкции и геополитика увеличили риски на российском рынке и спровоцировали масштабный отток денег в 2014-2015 гг., который затем сменился притоком. Но с 2002 до 2008 был период, когда деньги только поступали на российский рынок. В последующие годы он сменился в основном оттоком.

Цены на нефть, ключевая ставка, курс рубля, недооценка активов – всё это в совокупности и определяет направление движения средств глобальных фондов, заключает Иван Карякин. Отток или приток за период является прежде всего важной информацией об уровне рисков в России и движении капиталов – без денег не останемся.

Об крупнейшем завершенном в 2017 году инвестицонном проекте читайте в итоговом номере журнала "Эксперт"