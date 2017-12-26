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Москва, 27.12.2017

СМИ: в центре Симферополя прогремел мощный взрыв

«Expert Online» 2017

Днём 26 декабря в самом центре Симферополя прогремел мощный взрыв.

Со слов местных жителей, примерно в 16:00 мск они услышали очень громкий хлопок, передаёт Крымская служба новостей «Новости Крыма». При этом отмечается, что от взрыва на центральных улицах города буквально затряслись окна.

Как рассказывают очевидцы, раскаты взрыва были слышны на улицах Александра Невского, Толстого, Декабристов и Гагарина. Также сообщается, что взрыв слышали на Евпаторийском шоссе, Центральном рынке и парке Шевченко.

Между тем, в пресс-службе регионального Управления МЧС РФ заявили, что официальной информации о взрыве к ним не поступало. Звонков с просьбой о помощи от населения тоже пока не было. При этом представитель пресс-службы отметила, что очевидцы произошедшего в МЧС не обращались. Кроме это, ей ничего не известно о проведении в регионе каких-либо учений.

В настоящее время журналисты местных изданий проверяют данные об этом инциденте.

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