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Москва, 28.12.2017

Атака боевиков на трубопровод в Ливии привела к рекордному росту цен на нефть

«Expert Online» 2017

Взрыв нефтепровода в ливийском городе Заггут и последовавшая за ним приостановка поставок углеводородов из страны спровоцировали бурный рост цен на нефть.

Так, 27 декабря стоимость контракта на «чёрного золота» эталонной марки Brent на Лондонской бирже составила выше $67 за один баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже увеличилась до $59,82 за баррель.

Напомним, утром в среду появилась информация, что 26 декабря боевики радикальной исламистской группировки «Бригада защиты Бенгази» взорвали трубопровод, который перекачивает сырую нефть в нефтяной терминал Эс-Сидр, передаёт Reuters.

По данным агентства, нападавшие прибыли на участок нефтепровода, расположенный возле города Марада, на нескольких автомобилях и заложили взрывчатку. Через некоторое время после этого прогремел мощный взрыв. Согласно предварительно информации, боевики устроили подрыв на линии в 15 км к северу от Марады и в 130 км к югу от Сидры.

Из-за случившегося потери производства могут составить от 70 тыс. до 100 тыс. баррелей в сутки. На низколиквидном рынке такая новость сразу привела к росту цен, ведь ещё вчера многие европейские биржи были закрыты по случаю празднования Рождества.

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