Биткойн может обвалиться до нуля

Став средством накопления и спекуляций, биткойн практически не выполняет функции расчетной валюты. Его зашкаливающая волатильность только одно из препятствий, другое- он попросту нелегален для подавляющего большинства торговых точек. Неизвестно, как долго это продлится.

Околоноля

Как считают эксперты инвестиционного банка Morgan Stanley, курс биткойна может упасть до нуля из-за неиспользования криптовалюты в качестве платежного средства. «Если никто не будет принимать биткойны для осуществления платежей, тогда их стоимость будет равняться нулю», — приводит слова аналитика банка Джеймса Фосетта издание Business Insider.

В настоящее время, по данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших интернет-магазинов мира биткойны принимают только три. Более того, пишет Finmarket, в то время как ежедневно на мировом валютном рынке осуществляются операции на 5,4 трлн долларов, ежедневный объем торгов криптовалютой составляет всего лишь около 3 млрд долларов. Между тем курс биткойна смог восстановить часть потерь и вырос на 9%, до 15033 долларов, по данным CoinDesk, после падения на 14% в воскресенье.

Действительно, признает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, есть такая вероятность, при которой стоимость биткоина упадет до нулевого значения. Криптовалюта, объясняет она, не является ни активом (так как не генерирует денежного потока или добавленной стоимости для своих держателей), ни валютой (она не гарантирована ничем, кроме человеческого доверия), поэтому весь ажиотаж вокруг него строится исключительно на спекулятивном основании. Биткоин слишком бурно рос в последние шесть месяцев, и активность в нем стала похожа на «мыльный пузырь».

Собственно инвесторов в нем привлекает именно волатильность, а не возможность альтернативного использования в качестве валюты, указывает Анна Бодрова. На текущий момент есть варианты, при которых биткоин принимают за платежное средство, но все они так или иначе превращаются в банковскую операцию на различных этапах. За биткоины можно купить цифровые услуги (приложения, программы, сертификаты), оплатить услуги отеля, перевозчика. Однако стоит помнить, что практически везде потребуется использование посредника, который и будет носить характер финансового агента, по сути - банка. Биткоин официально разрешен для расчетов всего в нескольких странах.

Где принимают биткойн

Изначально биткойн задумывался в том числе и как платежное средство, но в процессе эволюции криптовалют эта его функция отошла на второй, если не на третий план, поясняет член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. Сейчас до 80% держателей биткоина покупают его, рассчитывая на рост курса, а не для того, чтобы потом использовать эти средства для покупки товаров и услуг.

Именно высокая волатильность курса в данный момент затрудняет использование его как платежного средства, считает Никита Куликов. К тому же, добавляет аналитик, поскольку во многих странах отсутствует законодательство, регулирующее сферу криптовалют, особенно, в части налогов, то принимать биткоин в оплату могут только те магазины, которые уверены в том, что им удастся в будущем доказать легальность этих сделок, иными словами, если у них достаточно сильные юристы. Первое, что предложит Google, если вы будете искать по словам where accept… — where accept bitcoin, то есть пользователей сети интересует этот вопрос.

Не так давно президент США Дональд Трамп подписал законопроект по криптовалютам, в соответствии с которым сделки с ними будут облагаться налогом, добавляет эксперт, а президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о цифровой экономике, по которому, напротив, физические лица в стране освобождаются от налога на операции с криптовалютами. Можно заметить, что при такой разнонаправленности главное, что сделки признаются легальными. На этом основании Никита Куликов считает использование криптовалют как платежных средств вопросом времени, полагая, что это будет способствовать росту курса.

Но пока кто возражения Morgan Stanley остаются в силе.