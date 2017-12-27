Второй небоскребный бум

Супервысокие коммерческие здания всегда были барометрами состояния экономики. Небоскребы — skyscrapers — считают косвенными индексами, по которым можно судить об ее здоровье – чем больше строят небоскребов, тем лучше дела у бизнесменов и финансистов. Причем в Старом Свете лидером по небоскребам стала Москва.

Люди всегда тянулись к солнцу и звездам. Высокие сооружения строили, чтобы показать свое могущество и богатство, в честь вождей и правителей, богов и культов. Первыми небоскребами пусть и весьма условно можно считать, конечно, египетские пирамиды. Римляне иногда строили жилые дома высотой до 7-8 этажей. Правда, они были непрочные, грязные и часто горели из-за беспечных жильцов. Высоченные башни и соборы активно строили в средневековой Европе. Затем наступил длительный перерыв. До середины XIX века, когда был изобретен лифт, здания высотой больше 6 этажей строили редко. Однако в XX веке человечество с лихвой наверстало упущенное. Сейчас на планете царит небоскребная лихорадка.

О поступательном развитии мировой экономики говорит хотя бы такой факт: за последние пару десятилетий (с 2000 года) количество построенных небоскребов на планете выросло в четыре раза. В Китае, где особенно любят все самое высокое и большое, сейчас в строительстве 16 зданий высотой более 300 метров. Такие здания называют супернебоскребами. Однако мировым лидером по небоскребам продолжает оставаться Нью-Йорк, где сейчас в процессе возведения 30 высоток.

Сайт Visual Capitalist разместил небоскребную инфографику. Ее автор – Альберто Лукас Лопес считает самые высокие здания планеты «барометрами» экономики. Наиболее заметные архитектурные объекты являются, по его мнению, самыми запоминающимися символами того, что общество ценит больше всего. Конечно, со временем эти ценности меняются. Сейчас господствующая экономическая система на планете – капитализм. Для него наиболее заметными показателями экономической мощи являются фантастически высокие здания. Через два года на планете должно появиться первое здание, высота которого превышает километр. Это будет Башня Джидда в Саудовской Аравии, которая должна быть сдана по планам в 2019 году.

Конечно, для возведения супернебоскребов необходимы огромные ресурсы, которые имеются только у очень больших городов. В последние годы возникла благодатная почва для небоскребной лихорадки. Ее появлению способствовали, во-первых, взрывная урбанизация последних десятилетий, а во-вторых, развивающиеся экономики набирают силу и хотят ее продемонстрировать всему миру. Одним из самых заметных символов богатства и мощи как раз и являются супервысокие здания. Причем, строят их по известному принципу: чем выше, тем заметнее и, естественно, лучше. Только за два последних года были возведены 39 супернебоскребов. Причем, пять из них выше Эмпайр Стейт Билдинга (381 м), который несколько десятилетий считался главным небоскребом планеты. Всего же строительство небоскребов выросло после 2000 г. на 402%!

Особенно любят показать свои богатства и достижения в Поднебесной. Практически в каждом более-менее крупном китайском городе-миллионере, а таких в стране десятки, сейчас строятся очень высокие здания. Китайская статистика, как всегда, поражает: только за последние пять лет в КНР появились 38 небоскребов выше 300 м. В следующем году к ним прибавятся еще 18 супернебоскребов.

Особенно впечатляет мегарегион Дельты Жемчужной реки (PRD) площадью ок. 40 тыс. км². Это место, где Жемчужная река впадает в Южно-Китайское море и где развивается самый густонаселенный и промышленно развитый урбанистический район планеты. В PRD находятся такие города, как Гонконг, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Сейчас в нем 20 из ста самых высоких зданий планеты.

Однако самое высокое здание в Поднебесной находится не в Дельте, а в Шанхае. Это 632-метровый супернебоскреб Shanghai Tower. На втором месте среди китайских супернебоскребов представитель Дельты – 600-метровый Ping An Finance Center, сданный, кстати, в этом году. Как нетрудно догадаться, ни в одной стране нет столько супернебоскребов, как в КНР. В 2018 году доля Китая превысит половину супернебоскребов. Сейчас она составляет 46 из 100.

Еще более яркое проявление желания показать себя – ОАЭ, в которых уже не одно десятилетие царит строительный бум. Причем, большую часть новых зданий не увидеть с земли в облачный день – настолько они высоки. В Дубае около тысячи высоток. На конец года в процессе строительства находятся 13 зданий высотой не менее 300 метров. Там же, в Дубае, и самое высокое на данный момент здание планеты – 828-метровый супернебоскреб Бурдж-Халифа.

В Старом Свете к супернебоскребам относятся прохладно. В большинстве европейских городов предпочитают не строить очень высоких зданий, чтобы не портить их архитектурный облик. Исключением, по мнению Лопеса, является Москва с ее Международным деловым центром «Москва Сити», где за последние пять лет построены четыре супернебоскреба во главе с 374-метровой Башней Восток.

Что же касается родины супернебоскребов и до конца прошлого века несомненного лидера в этой области – США, то они в последние десятилетия резко сдали позиции. В Америке за двадцать последних лет были построены лишь шесть зданий высотой более 300 м.

Но и за океаном имеется свое исключение. Это, конечно же, Нью-Йорк, который считается родиной небоскребов. Масштабы строительства впечатляют. Сейчас в нем строится 30 высоток. Специалисты говорят, что локомотивом небоскребной лихорадки в Нью-Йорке является суперэлитный рынок недвижимости, на котором сейчас царит бум.