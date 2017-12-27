Партнеры «Северного потока-2» подали «Газпрому» «сигнал поддержки»

Европейские партнеры «Газпрома» по строительству трубопровода «Северный поток-2» - компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, закрыли все финансовые обязательства по проекту в этом году, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, который также рассказал, что все работы по проекту идут в строгом соответствии с графиком.

«Сегодня со стороны европейских компаний финансирование этого проекта идет абсолютно четко. В частности, несколько дней назад они выполнили свои обязательства по финансированию в 2017 году», — цитирует Миллера РИА Новости.

Четкое финансирование проекта важно еще и самим фактом участия европейского бизнеса в строительстве «Северного потока-2», считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, которого цитирует «Экономика сегодня».

Эксперт назвал финансирование проекта, «политическим жестом и сигналом поддержки» проекта «Северный поток-2» в политических и бизнес-кругах Европы.

«Чем больше крупных европейских игроков выступает на стороне проекта, тем больше шансов, что они будут давить на своих политиков, чтобы те были за проект или хотя бы ему не препятствовали», - сообщил Пикин изданию.

Как дальше будет проходить софинансирование проекта со стороны европейских компаний предугадать сложно, считает эксперт, однако, даже при худшем развитии сценария «Газпром» сможет сам выполнить все обязательства по строительству «Северного потока-2».

«Возможно использование наших фондов, которые могут быть привлечены к финансированию "Потока-2". "Росатом", например, работает по таким схемам», - резюмировал Пикин.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта «Северный поток — 2», общая стоимость которого оценивается в €9,5 млрд. Строительство планируется завершить в 2019 году.