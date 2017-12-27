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Москва, 28.12.2017

Путин рассказал, что привело к массовым увольнениям водителей из «Газпрома»

«Expert Online» 2017

Глава российского государства Владимир Путин поддержал перевод принадлежащих предприятиям автомобилей на газ, а также рассказал, что что привело к массовым увольнениям водителей из «Газпрома».

Об этом президент РФ заявил, выступая на заседании Государственного совета по вопросам инвестиционной политики в регионах. По его словам, газомоторное топливо экологически чистое, а конкурентное преимущество России – большие запасы газа.

Также Путин рассказал, что перевод автопарка «Газпрома» на газомоторное топливо привёл к масштабным увольнениям водителей компании.

«Свой автотранспорт «Газпром» начал переводить на газомоторное топливо, - цитирует главу государства РИА Новости. – К чему привело сразу? К массовому увольнению водителей. Сливать нечего», - резюмировал Путин, отметив при этом, что легко представить себе, что творится, например, в российской армии.

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