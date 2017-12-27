Заместитель главы Кабмина РФ Дмитрий Рогозин считает, что руководство «Роскосмоса» допускает системные ошибки. По его словам, если раньше причиной неудачных запусков был просто производственный брак, то сейчас космодром сработал идеально, а ракета-носитель – прекрасно.

«Исправный разгонный блок и рабочая полезная нагрузка, - цитирует Рагозина ТАСС. - Но всё вместе оказалось - один портной шьёт карман, другой - лацкан, а костюмчик не получился».

При этом он подчеркнул, что для того, чтобы создать такую сложную систему, нужно отвечать комплексно и системно за неё. Он также напомнил, что правительство регулярно оказывает госкорпорации максимальную поддержку для решения существующих проблем. Однако это пока не помогает «Роскосмосу» избавиться от ошибок.

Кроме это, он заявил, что стартовавшая с космодрома Восточный ракета-носитель «Союз», потерпевшая аварию, была настроена на старт с космодрома Байконур.

«Настройки ракеты действительно были под Байконур: не посчитали азимут», - резюмировал Рогозин, пообещав, что выводы комиссии по расследованию обстоятельств аварии будут носить жёсткий и объективный характер.

Напомним, ранее сообщалось, что запущенный вечером 26 декабря с космодрома Байконур первый ангольский спутник AngoSat-1, в расчётное время не вышел на связь. Согласно предварительной информации, после отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии она с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала.