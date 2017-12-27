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Москва, 28.12.2017

В Facebook объяснили блокировку аккаунтов Кадырова

«Expert Online» 2017

Руководство социальной сети Facebook объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова, тем что ранее он попал под санкции США.

При этом в соцсети пояснили, что после того, как им стало известно, что аккаунты принадлежали лицу, которое числится в американском санкционном списке и на которое распространяется действие торгово-экономических ограничений США, Facebook несёт юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица.

Напомним, 23 декабря странички Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступны. После появления этой информации министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявил, что аккаунты чеченского лидера были заблокированы из-за «диверсионной кибератаки», которую организовал Вашингтон.

В свою очередь Кадыров в ответ на блокировку аккаунтов объявил о переходе в чеченскую социальную сеть Mylistory.

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