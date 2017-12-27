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Москва, 28.12.2017

Запущенный с Байконура ангольский спутник не выходит на связь

«Expert Online» 2017

Запущенный вечером 26 декабря с космодрома Байконур первый ангольский спутник AngoSat-1, в расчётное время не вышел на связь.

Согласно предварительной информации, после отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии она с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свой источник на космодроме, предположительно, связь прервалась из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей. В настоящее время специалисты пытаются её восстановить.

Напомним, первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1 запустили 26 декабря в 22:00 мск. Отделение спутника от разгонного блока произошло по графику, 27 декабря в 06:55 мск. Увод «Фрегата» на орбиту захоронения – в 09:23 мск.

Проект AngoSat-1 включает в себя запуск спутника связи с ретранслятором на геостационарную орбиту. Основная цель – создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания. 

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