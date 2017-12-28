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Москва, 28.12.2017

Курс доллара завершает год на минорной ноте

«Expert Online» 2017
  • Курс доллара завершает год на минорной ноте
DPA/TASS

Курс доллара завершает год падением на фоне снижения доходности 10-летних блигаций США. В то же время сырьевые валюты перешли к предновогоднему ралли при поддержке дорожающей нефти и ряда других сырьевых товаров, сообщает Рейтер.

Индекс доллара против корзины из шести основных валют упал в среду до 92,956, минимума с 1 декабря.

Доходности облигаций отступили от своих пиков, что ослабляет доллар, отмечает Сатоши Окагава, аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре, ссылаясь на снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Доходность бондов составила около 2,42 процента, отступив от девятимесячных максимумов (2,504 процента), установленных на прошлой неделе. 

Курс евро вырос на 0,1% до 1,1902 доллара и находится на максимумах за 3,5 недели.

Против йены доллар снизился на 0,2 процента до 113,19 иены.

Вместе с тем, курс доллара отыграл часть потерь недели к рублю. В среду американская валюта выросла на 12 копеек до 57,74 рубля. Аналитики не ожидают больших колебаний курса рубля на Московской бирже в последние два дня уходящего года на фоне малоликвидных торгов. 



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