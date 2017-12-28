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Москва, 28.12.2017

Грузия срывает наблюдательные полеты России

«Expert Online» 2017

Наблюдательные полёты по Договору об открытом небе в 2018 году находятся на грани срыва из-за позиции Грузии по этому вопросу. Это тем более вызывает недоразумение Москвы, что документ призван укрепить доверие и безопасность в военной области.

«Наблюдательные полёты в 2018 году находятся на грани срыва в связи с нежеланием Грузии открыть своё воздушное пространство для российских самолётов наблюдения», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на  источник в военно-дипломатических кругах, который также подчеркнул, что по этой же причине «в воздухе» повис и проект решения консультативной комиссии по Договору об открытом небе. Очередные консультации по данному документу пройду в Вене, в январе 2018 года.

Напомним,  что ранее Вашингтон обвинил Россию в нарушении ряда положений Договора об открытом небе и пообещал российским самолетам затруднения при полетах над территорией Америки.

 

 

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