Криптовалюту обеспечат миллиардными запасами нефти

Для обеспечения создаваемой в Венесуэле национальной криптовалюты El Petro будет выделено отдельное месторождение нефти с запасами в 5 млрд баррелей.

Об этом заявил президент страны Николас Мадуро. По его словам, оценку резервов месторождения, расположенного в районе реки Ориноко, подтверждает соответствующий сертификат, выданный зарубежной консалтинговой компанией.

Мадуро также пообещал организовать майнинг цифровых денег по всей стране. В результате, как убеждён венесуэльский лидер, появится мощная валюта, которая укрепит экономику свободной и независимой Венесуэлы, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в начале декабря 2017 года Мадуро заявил, что намерен создать национальную криптовалюту, которая по его мнению, поможет Венесуэле преодолеть финансовую блокаду. При этом президент этого южноамериканского государства подчеркнул, что валюта будет обеспечена природными богатствами страны. Тогда же Мадуро рассказал о создании «Обсерватории блокчейна», которая станет институциональной, политической и правовой основой для запуска венесуэльской криптовалюты.

В свою очередь Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима для того, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования.

Отказаться от американского доллара Мадуро решил после впечатляющего роста биткоина, подтверждая признаки того, что цифровая валюта постепенно набирает обороты в мировом инвестиционном мейнстриме.

Между тем национальная валюта Венесуэлы – боливар – продолжает стремительно обесцениваться в условиях гиперинфляции. За 2017 год боливар обрушился почти на 3000%.