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Москва, 28.12.2017

Маск рассказал, когда появится электропикап Tesla

«Expert Online» 2017

Tesla, несмотря на убыточность компании, собирается выпустить электрический пикап. Подобное заявление сделала ее глава Илон Маск на своей странице в «Твиттере», говоря о  планы компании на будущий год и обсуждая новые модификации легковых электромобилей, сообщает BBC.

«В моей голове крутятся уже 5 лет  основные элементы дизайна и инженерные решения. Мне не терпится построить его», - пишет Маск, который пообещал, что электрический пикап появится вслед за Model Y, новым автомобилем на базе седана Model 3.

Подобные планы вызвали сомнение у некоторых экспертов не только из-за дефицита финансирования компании, с которым она столкнулась в последнее время, но и из-за неожиданных задержек в производстве, которых раньше никогда не случалось.

Напомним, что впервые о планах Tesla  по выпуску электрического пикапа, Илон Маск рассказал весной 2017 года, а осенью в рамках презентации тягача Semi, компания продемонстрировала и эскиз Tesla Pickup.

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