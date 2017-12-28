Маск рассказал, когда появится электропикап Tesla

Tesla, несмотря на убыточность компании, собирается выпустить электрический пикап. Подобное заявление сделала ее глава Илон Маск на своей странице в «Твиттере», говоря о планы компании на будущий год и обсуждая новые модификации легковых электромобилей, сообщает BBC.

«В моей голове крутятся уже 5 лет основные элементы дизайна и инженерные решения. Мне не терпится построить его», - пишет Маск, который пообещал, что электрический пикап появится вслед за Model Y, новым автомобилем на базе седана Model 3.

Подобные планы вызвали сомнение у некоторых экспертов не только из-за дефицита финансирования компании, с которым она столкнулась в последнее время, но и из-за неожиданных задержек в производстве, которых раньше никогда не случалось.

Напомним, что впервые о планах Tesla по выпуску электрического пикапа, Илон Маск рассказал весной 2017 года, а осенью в рамках презентации тягача Semi, компания продемонстрировала и эскиз Tesla Pickup.