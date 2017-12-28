Названы сроки отмены внутрисетевого роуминга в России

Роуминг на территории России будет отменён в первом полугодии 2018 года.

Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. По его словам, изначально планировалось завершить всю работу в этом направлении в 2017 году. При этом, как подчеркнул глава Минкомсвязи, требование по срокам было установлено антимонопольной службой, передаёт РИА Новости.

«Конструктив нашего взаимодействия вывел нас на обоюдное понимание того, что это физически невозможно сделать в 2017 году», — объяснил чиновник, пообещав, что в течение первого-второго кварталов 2018 года все вопросы должны быть решены.

«Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьёзных вопросов уже не останется», — резюмировал Никифоров.

Напомним, ещё в июле этого года антимонопольное ведомство предписало операторам отменить роуминг по России. Объяснялось это тем, что разница на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках по нашей стране – как минимум нелогична.

В свою очередь в компаниях операторах сотовой связи ранее заявляли, что уже значительная часть их абонентов давно пользуется тарифами при которых на стоимость звонков присутствие роуминга никак не влияет.