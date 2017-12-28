Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 29.12.2017

Опубликован список самых ожидаемых сериалов 2018 года

«Expert Online» 2017

Научно-фантастический сериал «Видоизмененный углерод» возглавил рейтинг самых ожидаемых сериалов, выход которых запланирован в 2018 году.

Согласно списку, который составил журнал Esquire, в ТОП-5 также попали: новый сезон «Американской истории преступлений», боевик «Чёрная молния», драма «Чи» и мистический сериал «По ту сторону».

Помимо них в перечне американского журнала оказались: комедия «Хорошие девчонки», документальный сериал о Земле «Этот странный камень» от National Geographic, перезапуск ситкома «Розанна», сериал по мотивам фильма «Смертельное влечение» и «Шоу Вана Джонса», а также комедии – «Две крутые королевы» и «Возрастная комедия».

Ранее киноресурс Rotten Tomatoes, основываясь на отзывах профессиональных критиков и оценках обычных зрителей, определил десятку самых популярных фильмов 2017 года. Первое место в этом рейтинге занял американский хоррор о расизме «Прочь» режиссёра Джордана Пила.

Распечатать
    Реклама

    Solid Edge завоевывает внимание на рынке

    Новые инструменты Solid Edge ST10 выводят конструирование, численное моделирование и технологическую подготовку производства на новый уровень.
    Реклама

    TOP

    1. Глобальный обвал доллара: рубль подхватил волну
      Глобальный обвал доллара: рубль подхватил волну
    2. Курсу доллара предрекли большой скачок
      Курсу доллара предрекли большой скачок
    3. Литва припомнила России «оккупированные территории» из-за транзита
      Литва припомнила России «оккупированные территории» из-за транзита