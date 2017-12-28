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Москва, 29.12.2017

Россия приступила к созданию комплекса по уничтожению беспилотников

«Expert Online» 2017

В России приступили к разработке нового ракетного комплекса, идущего на смену  комплексу «Шилка», который сможет сбивать беспилотники, сообщает «Экономика сегодня».

Помимо поражения тактических беспилотников и крылатых ракет, новый артиллеристский комплекс сможет поражать одиночные реактивные снаряды систем залпового огня с помощью инновационного боекомплекта поражать и (РСЗО). 

«Комплекс предназначен для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов, одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия, самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легко бронированных целей», — приводит Regnum слова военного эксперта.

Также по сравнению со своими предшественниками новый комплекс обладает низкой радиозаметность благодаря использованию пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей.

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