Украина может вернуться к закупкам российского газа

Президент Украины Пётр Порошенко назвал основное условие, при котором Украина может возобновить закупки российского газа.

По словам главы «незалежной», Украина рассмотрит этот вопрос, если газ из России будет дешёвым.

Об этом Порошенко сказал в ходе своего выступления, видео которого опубликовано в его аккаунте в Facebook.

«Они стучат: может, возьмёте наш газ? Да нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста», - заявил президент Украины.

При этом он объяснил, зачем российский газ нужен его стране.

«Чтобы снизить тарифы для наших людей», — резюмировал Пётр Порошенко.