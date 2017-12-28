Взрыв в Петербурге прокомментировал сотрудник «Вымпела»

Как рассказал в беседе с RT специалист Службы внешней разведки России, сотрудник спецподразделения «Вымпел» Лев Корольков, комментируя взрыв в петербургском супермаркете, преступники иногда взрывом маскируют запрещенные предметы или наркотики. Но к данной ситуации, это не совсем подходит и, по мнению Королькова, магазин стал «просто местом хранения», какого-то самодельного взрывного устройства.

«Иногда, чтобы скрыть какой-то товар типа наркотиков, ставят взрывные устройства. Но на это не очень похоже, потому что там обычно малая мощность, а здесь пострадали 13 человек», — поделился с RT эксперт, который также добавил, что очень сложно проверить все камеры хранения.

«Они (камеры хранения) всегда представляют опасность. В основном камеры хранения проверяют на вокзалах с помощью технических просвечивающих средств или средств, реагирующих на наличие взрывчатки», — рассказал эксперт.

Напомним, ранее президент Путин назвал произошедший взрыв в петербургском магазине терактом и призвал сотрудников ФСБ действовать при задержании преступником строго в рамках закона.