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Москва, 30.12.2017

МОК утвердил форму для российских олимпийцев

«Expert Online» 2017

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму для спортсменов из России, которые примут участие в Играх-2018, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом рассказала основатель официального экипировщика олимпийской сборной РФ Zasport Анастасия Задорина. По её словам, они получили официальное подтверждение от МОК с одобрением коллекции для выступления российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания», – цитирует Задорину агентство RNS.

При этом она подчеркнула, что из формы по требованию МОК убрали герб и российский триколор, а вместо логотипа ОКР был поставлен логотип OAR (Olympic Athlete from Russia) – в остальном крой и дизайн моделей остались прежними.

Официальный экипировщик российских олимпийцев также рассказала, что основными цветами формы станут серый, белый и красный.

Ранее сообщалось, что МОК разрешил использовать российскую символику в Доме болельщиков, который будет работать в южнокорейском Пхёнчхане во время зимних Олимпийских игр-2018 года.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил олимпийскую сборную России от участия в Играх-2018, разрешив участвовать в Олимпиаде только «чистым» спортсменам и под нейтральным флагом.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан.

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