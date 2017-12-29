Названы самые недооцененные фильмы 2017 года

Британо-американская драма Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» (США, Ирландия, Великобритания) стала самым недооцененным фильмом 2017 года.

Картина с Николь Кидман и Колином Фарреллом в главных ролях, по прогнозам кинокритиков, должна была стать хитом уходящего года. Однако её кассовые сборы составили всего $129 334. Именно поэтому журнал Variety включил эту ленту в ТОП-13 кинопровалов года.

Также в данном списке оказался призёр Каннского кинофестиваля французская кинодрама режиссёром Робином Кампийо.

Кроме того, в чёртову дюжину недооценённых фильмов уходящего года попали американская приключенческая историческая драма «Затерянный город Z» с Чарли Ханнэмом, Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер, британско-американская спортивная комедия-драма «Битва полов» с Эммой Стоун и Стивом Кареллом, американская драма «Сильнее» с Джейком Джилленхолом и Татьяной Маслани и историческая драма «Ферма "Мадбаунд"» с Лорой Макаллан.

Согласно данным журнала Variety, полным провалом завершают год: «Патти Кейкс», «Пляжные крысы», «История призрака», «Персональный покупатель», «Хорошее время», «Их звездный час» и «На пределе», передаёт «Газета.Ru».

Ранее киноресурс Rotten Tomatoes, основываясь на отзывах профессиональных критиков и оценках обычных зрителей, определил десятку самых популярных фильмов 2017 года. Первое место в этом рейтинге занял американский хоррор о расизме «Прочь» режиссёра Джордана Пила.

В свою очередь журнал Esquire составил рейтинг самых ожидаемых сериалов 2018 года, который возглавил научно-фантастический сериал «Видоизмененный углерод».