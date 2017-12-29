Вместо нефтедолларов в бюджет пойдут налогорубли

Минфин ожидает снижения влияния на бюджет нефтегазовых доходов. По оценке Антона Силуанова, доля этой статьи в бюджете к 2020 году может упасть до 33%. Вопрос в том, чем это будет компенсировано.

С двух третей до трети

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1», доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ к 2020 году опустится до 33%. «Если пару лет назад доля нефтегазовых доходов в бюджете была превалирующей — около 60%, то в следующем году эта цифра составляет уже 37%, а к 2020 году мы ожидаем снижение этого показателя до трети, 33% всех доходов», — цитирует министра ТАСС.

По оценке Минфина, уже в этом году ненефтегазовые доходы федерального бюджета составят 9,022 трлн рублей, на 117 млрд рублей (на 7%) больше заплани рованного. Впрочем, и нефтегазовых доходов за 2017 год будет на 172 млрд рублей больше, чем планировалось.

По оценке Минфина, доходы федерального бюджета составят в 2017 году 14,99 трлн руб. (16,3% ВВП). Согласно действующим переходным положениям бюджетного правила, нефтегазовые доходы не будут использованы на финансирование дополнительных расходов бюджета.

Это выглядит фантастично

Крайне интересно увидеть финальную официальную статистику за 2017 год, говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ. Ведь существенный рост доли ненефтегазовых доходов, указывает он, выглядит достаточно фантастично: в текущем году нефть стоила гораздо дороже, чем в прошлом году и на данный момент торгуется вблизи отметки 66,50 долларов за баррель, что было крайне сложно представить себе ранее; достаточно вспомнить, что в федеральный бюджет закладывалась стоимость черного золота в 40 долларов за баррель.

Без официального отчета за прошлый год будет крайне сложно подтвердить или опровергнуть слова министра: неизвестно был ли реальный рост ненафтегазовых доходов или речь идет об изменении формулы подсчета тех или иных показателей, говорит Михаил Мащенко. Да, агропром и «оборонка» чувствуют себя достаточно уверенно, но действительно ли можно говорить об увеличении их веса в федеральном бюджете? Пока сказать трудно.

К 2020 году доля нефтегазовых доходов внутри отечественного бюджета останется в пределах 55-65%, как и сейчас, для серьезных утверждений относительно ее понижения сейчас нет оснований, полагает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Это, по ее мнению, обусловлено отсутствием стратегических шагов в сторону диверсификации экономической системы. Только инвестиции в ВПК, считает аналитик, дают определенный прирост действительно ненефтегазовых поступлений средств.

Действительно мы наблюдаем рост объемов ненефтегазовых доходов в рамках российского бюджета в последние годы, признает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. В будущем году он ожидает роста доходов от АПК, что будет связано с наращиванием объемов производства и экспорта сельскохозяйственной продукции. Также неплохую динамику по сборам должны показать сектора, ориентированные на внутренний спрос – за счет роста реальных доходов населения мы будем наблюдать подъем потребления, а значит и повышение налоговых отчислений от ритейла, девелоперов и других отраслей ориентированных на российского потребителя товаров и услуг. В результате, объем ненефтегазовых доходов в бюджете вновь вырастет. Однако пока снижение нефтегазовых доходов до 33% выглядит достаточно оптимистичным. К 2020 году, прогнозирует Богдан Зварич, их объем составит 34 – 35%.

Нефтяные доллары заместят налоговыми рублями

Повышение налоговых отчислений это, видимо, ключевой момент планов правительства, хотя Антон Силуанов его не акцентирует. Если доля нефтегазовых доходов снижается, а бюджет остается прежним, то выпадающие доходы должны быть чем-то замещены. Масштабных заимствований не планируется. На самом деле, расходы бюджета 2018 года запланированы несколько меньшими, чем в текущем году: 16 529,2 млрд рублей против нынешних 16 728 млрд. рублей. Но еще сильнее планируется сократить дефицит: с 2 млрд до 1 271,4 млрд. рублей, согласно комментарию «КонсультантПлюс» к 362-ФЗ от 05.12.2017 «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Рост в ненефтяных отраслях экономики дает расширение налоговой базы. Максимальный предполагаемый на 2018 год рост, согласно заявлениям Минэкономики, может составить 2,3%. Его, это уже очевидно, планируется подкрепить увеличением ставок налогов и сборов, которое уже началось, а также, вероятно, маневрами между страховыми взносами и налогами, которые подаются как выгодные налогоплательщикам, однако последние ничего подобного не предлагали. Значит, выгоды надо искать на стороне инициаторов новшеств, то есть Минфина.

Да и будущий рост под вопросом. Пока, в конце года, происходит обратно —снижение темпов в промпроизводстве. Поэтом за высказанным именно сейчас бодрым планом снижения доли нефтегазовых доходов читается, прежде всего, повышение налоговой нагрузки.

Но вот Михаил Мащенко из eToro считает, что у нас есть все шансы на перемены. Минфину в текущем году удалось скопить порядка 12 млрд долларов за счет большей, чем ожидалось, цены на нефть, а в будущем году ожидается, что эта цифра увеличится до 45 млрд долларов. Вопрос в том, будут ли эти деньги потрачены на инвестиции в производство.