Росстат оценил инфляцию по итогам 2017 года

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за декабрь 2017 года потребительские цены в стране выросли в среднем на 0,4 %, что стало наибольшим показателем с июня 2017 года.

При этом прирост цен на продовольственные товары составил 0,6 %, на непродовольственные товары и услуги – 0,3 %. Таким образом, инфляция в России по итогам 2017 года составит 2,5 %, передаёт РБК.

Окончательные данные об уровне инфляции в 2017 году Росстат объявит уже 10 января.

Ранее сообщалось, что Центробанк прогнозировал, что годовая инфляция в 2017 год составит менее 3 % и по мере исчерпания влияния временных факторов постепенно приблизится к 4% к концу 2018 года.

Прогноз уровня инфляции в России на 2018 год: Интригующий прогноз