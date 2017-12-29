Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 30.12.2017

СМИ: военные США продолжают вывозить полевых командиров из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

«Expert Online» 2017

Американская армейская авиация провела очередную операцию по вывозу нескольких групп террористов из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке, пишет «Военное обозрение» со ссылкой на информагентство Сирии  SANА.

Сообщается, что на борту вертолетов находились группы террористов, оставшихся  в пустынной местности Дейр-эз-Зора после ликвидации крупной группировки ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации)  в районе Абу-Кемаля.

Сирийское СМИ, не предоставляя документального материала, сообщает, что «в ночь на 28 декабря американские вертолёты вывезли боевиков в направлении к югу от главного города провинции Хасеке, приземлившись неподалёку от плотины Эль-Басель». На борту американских вертолетов, сообщают журналисты SANA, находились полевые командиры бандформирований, которых вывезли на территорию подконтрольную курдским вооружённым отрядам, поддерживаемых США.

Напомним, ранее в СМИ Сирии уже появлялась информация о вывозе американскими военными игиловских полевых командиров с целью сохранения верхушки террористической организации для последующего создания боеспособной  «группировки в целях сопротивления правительственным отрядам САР».

Новости Сирии: Как Пентагон «переписал» на себя победу в Сирии

Распечатать
    Реклама

    Solid Edge завоевывает внимание на рынке

    Новые инструменты Solid Edge ST10 выводят конструирование, численное моделирование и технологическую подготовку производства на новый уровень.
    Реклама

    TOP

    1. Глобальный обвал доллара: рубль подхватил волну
      Глобальный обвал доллара: рубль подхватил волну
    2. Литва припомнила России «оккупированные территории» из-за транзита
      Литва припомнила России «оккупированные территории» из-за транзита
    3. Курсу доллара предрекли большой скачок
      Курсу доллара предрекли большой скачок