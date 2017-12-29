СМИ: военные США продолжают вывозить полевых командиров из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Американская армейская авиация провела очередную операцию по вывозу нескольких групп террористов из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке, пишет «Военное обозрение» со ссылкой на информагентство Сирии SANА.

Сообщается, что на борту вертолетов находились группы террористов, оставшихся в пустынной местности Дейр-эз-Зора после ликвидации крупной группировки ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) в районе Абу-Кемаля.

Сирийское СМИ, не предоставляя документального материала, сообщает, что «в ночь на 28 декабря американские вертолёты вывезли боевиков в направлении к югу от главного города провинции Хасеке, приземлившись неподалёку от плотины Эль-Басель». На борту американских вертолетов, сообщают журналисты SANA, находились полевые командиры бандформирований, которых вывезли на территорию подконтрольную курдским вооружённым отрядам, поддерживаемых США.



Напомним, ранее в СМИ Сирии уже появлялась информация о вывозе американскими военными игиловских полевых командиров с целью сохранения верхушки террористической организации для последующего создания боеспособной «группировки в целях сопротивления правительственным отрядам САР».

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