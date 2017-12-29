Украинский генерал заявил о «военной уязвимости» Крымского моста

Генерал-лейтенант, экс-замглавы Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что мост через Керченский пролив является чрезвычайно уязвимой с военной точки зрения конструкцией. По его мнению, мост легко может разрушить украинская артиллерия морского наземного базирования или и авиация.

Романенко также подчеркнул, что Керченский мост является стратегической артерией, необходимой России для снабжения и обеспечения всем необходимым автономной военной группировки, размещенной в Крыму.

Именно из-за этой важности его военные «уязвимости», считает украинский генерал, чувствуются особо остро, передаёт «Царьград».

Напомним, в конце ноября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, выступая на конференции по морской безопасности в Киеве, призвал международное сообщество воздействовать на Россию введением новых санкций, чтобы вынудить её прекратить возведение моста через Керченский пролив.

ПРи этом чиновник назвал строительство переправы «незаконным» и заявил, что ограничительные меры должны быть направлены не только против РФ в целом, но и против «причастных» к созданию моста физических лиц и компаний.

По словам российских экспертов, данная инициатива украинского политика обречена на провал, поскольку строительство Крымского моста ведется с учетом международных норм и требований к подобным сооружениям, в том числе для судоходства по Керчь-Еникальскому каналу, и в территориальных водах России. Поэтому все попытки помешать строительству - бессмысленны.