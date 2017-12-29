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Москва, 30.12.2017

В Кремле рассказали, как Путин встретит Новый год

«Expert Online» 2017

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, как президент РФ Владимир Путин проведёт последние дни уходящего 2017 года и встретит Новый год.

По его словам, 29 декабря глава государства будет работать до семи часов вечера.

«На сегодня у Владимира Владимировича запланированы разные внутренние совещания, – отметил Песков. – А встречать Новый год российский лидер будет так же, как и всегда – дома, в кругу родных, близких, друзей».

При этом он подчеркнул, что для Путина Новый Год – это такой семейный праздник «за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно», передаёт РИА Новости.

По данным СМИ, за последнее время Владимир Путин лишь однажды отступил от традиции встречать Новый Год в кругу близких ему людей, когда в самом конце 2013 года отправился на Дальний Восток к пострадавшим от наводнения жителям Хабаровска.

Ранее сообщалось, что в последний рабочий день 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до величины прожиточного минимума. 

Владимир Путин, последние новости: Владимир Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

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