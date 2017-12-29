В Великобританию доставлена первая партия СПГ из России

Ледокольныйв танкер Christopher de Margerie, принадлежащий Британии, прибыл в порт на острове Грейн с первой партией российского сжиженного природного газа (СПГ) завода «Ямал СПГ» на борту. Информацию предоставила энергетическая компания National Grid, которая подтвердила ТАСС информацию о том, что судно встало на разгрузку 28 декабря, в 22:20 по московскому времени.

Также сообщается, что танкер покинет территорию Великобритании вечером 29 декабря, примерно в 21 00 по московскому времени.

Данные по объемам доставленного СПГ не сообщаются. Отмечается, что количество сжиженного газа не очень велико. Также представитель компании не раскрыл место поставки газа, сославшись на коммерческую тайну.