«Яндекс» составил список самых популярных новогодних блюд

Поисковая система «Яндекс», проанализировав запросы пользователей Сети, составила список самых популярных новогодних блюд.

Как выяснили аналитики компании, судя по рецептам, которые искали россияне 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы, основу новогоднего стола составляют салаты. Здесь уверенно лидирует «селёдка под шубой», пишет газета «Ведомости».

Второе место в этом аппетитном рейтинге занимает «заслуженный салат» страны – «Оливье». При этом запросы по «Оливье» очень разнообразны. Некоторые наши соотечественники пытаются узнать не просто рецепт, а выяснить ингредиенты «настоящего оливье» или «оригинального оливье». Судя по запросам, чаще всего его делают с колбасой, но популярны и варианты с языком или креветками. Замыкает тройку лидеров – «Цезарь».

В ТОП-10 также входят: «Мимоза», холодец, крабовый салат, салат с кальмарами. Восьмое место поделили между собой красная икра и салат с грибами. Далее расположился салат с курицей и ананасами, а также салат «Гранатовый браслет».

Согласно запросам пользователей «Яндекс», популярны на новогоднем столе бутерброды: со шпротами, красной икрой, рыбой; «Греческий салат»; рулеты из лаваша с различным наполнением; салат с креветками и салат «Подсолнух».