Идеальный квартирный ремонт: выбор подрядчика

Проведение ремонта в квартире всегда сопряжено со стрессом. Отделка недавно приобретенного жилья или обновление обстановки в обжитой квартире требует значительных усилий. Решить эту проблему можно путем обращения к профессионалам.

При таком подходе владельцу жилья остается лишь выбирать наиболее подходящие материалы и предметы для оформления интерьера, а все остальное сделают специалисты с богатым опытом выполнения подобных работ. В их число входят не только маляры, электрики, сантехники, но и дизайнеры, архитекторы и другие эксперты. Обращение в одну из фирм, выполняющих квартирный ремонт под ключ, позволяет владельцу жилья с самого начала узнать точную сумму, в которую ему обойдется ремонт. Это очень важный момент. Те, кто заказывают ремонт квартир у частников, размещающих свои рекламные объявления в интернете, часто сталкиваются с увеличением стоимости выполняемых ими работ в процессе ремонта на треть и более. При заказе ремонта под ключ такое просто невозможно. Заключению договора с профессионалами предшествует тщательное планирование всех предстоящих работ. Перед их началом на место прибывает инженер-замерщик, который сообщает заказчику стоимость ремонта. Эта процедура совершенно бесплатна.

Последовательность выполнения ремонтных работ выглядит следующим образом. Заказчик ставит задачу перед исполнителями. Ему может потребоваться капремонт, евроремонт, косметический или дизайнерский ремонт. Затем инженер-замерщик производит измерения и расчеты, после чего к делу подключаются дизайнеры, моделирующие интерьер в соответствии с пожеланиями владельца жилья. Они готовят дизайн-проект, дающий клиенту четкое представление о том, как будет смотреться его жилье после завершения ремонтных работ. Для квартир площадью более пятидесяти квадратных метров подготовка такого дизайн-проекта для клиента является бесплатной.

Далее к решению поставленной задачи подключаются мастера, выполняющие ремонт в соответствии со всеми предусмотренными российским законодательством нормами. Например, перед проведением перепланировки она согласуется с компетентными муниципальными органами. Следующая стадия – отделка, в процессе которой производятся сантехнические работы, устанавливаются межкомнатные и входная двери, меняется электропроводка. При проведении всех этих работ на каждой стадии обеспечивается непрерывный контроль. Любые работы заканчиваются только после подтверждения ответственными специалистами того, что они выполнены в соответствии с установленными клиентом требованиями.