Америка подтолкнула нефть вверх

Благодаря заявлению Минэнерго США стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с мая 2015 года.

Долго не продержится

Во время вчерашних торгов стоимость нефти Brent составила 69,8 долларов за баррель впервые с мая 2015 года. Это произошло после публикации прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA): средняя цена на нефть марки Brent в 2018 году составит 59,74 доллара против 57,26 доллара за баррель по прогнозу прошлого месяца.

Если говорить о ситуации на рынке энергоносителей, то основным фундаментальным фактором для него остается договоренность об ограничении добычи, заключенная в рамках ОПЕК+, и ее продление до конца 2018 года, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Данный фактор существенно снижает предложение углеводородов, что толкает цены вверх. Также в последние несколько месяцев мы увидели проблемы на нефтяных трубопроводах в Канаде и Великобритании, которые оказали спекулятивную поддержку «быкам». Стоит отметить и продолжающееся снижение запасов в США. Так, сегодняшний подъем выше 69 долларов обусловлен данными API, показавшими падение запасов нефти на 11,2 млн баррелей, что является максимальным снижением с сентября прошлого года.

Все это толкает цены на нефть вверх. Однако средне и долгосрочной перспективах рост цен является негативным фактором для рынка, поскольку способствует росту сланцевой добычи в Штатах. Это может привести к отступлению нефти марки Brent ниже 55 долларов за баррель, полагает Богдан Зварич.

Уменьшение избытка добавляет оптимизма

Поводом для взлёта цены Brent выше 69 долл./барр. стало также резкое сокращение запасов нефти в США на 11,2 млн барр. при прогнозе лишь на 3,9 млн барр., по данным института API, отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Это добавило оптимизм «быкам» по нефти, наряду с другими драйверами. К ним относятся беспорядки в Иране, что чревато перебоями с поставками и новыми санкциями США. Неспокойно и в Венесуэле, продолжается коррупционный скандал в Саудовской Аравии.

Но всё это рассматривается под призмой более широких глобальных факторов. Происходит перебалансировка рынка. Главное интрига — противостояние между соглашением по снижению добычи в странах ОПЕК+ и её ростом в США.

Ситуация и перспективы таковы, рассказывает аналитик. По последним данным декабрьского отчёта МЭА, в октябре 2017 года избыток запасов по отношению к среднему значению за 5 лет снизился за месяц с 136 млн барр. до 111 млн барр. Тогда как ещё год назад он составлял более 300 млн. барр. То есть повышение добычи в США до уровня выше 9,7 млн барр/сутки лишь замедляет уменьшение запасов, но не компенсирует. Поэтому прогнозируемый рост производства нефти в США свыше 10 млн барр. в сутки в 2018 году не является кардинальным препятствием для сокращения избытка. Хотя он выведет США на уровень добычи ведущих производителей нефти – России и Саудовской Аравии.

Год пополам, цены вниз

МЭА предполагает увеличение спроса на 1,3 млн барр/сутки, а ОПЕК+ не добавит предложение по крайней мере до середины 2018 года, из-за пакта, пояснил также Марк Гойхман. Поэтому запасы продолжат снижаться примерно на 0,8-1 млн барр/сутки. При такой динамике рынок сбалансируется предположительно летом 2018 года. И именно это закладывается в текущие котировки, способствуя их росту.

Но такие «опережающие» цены означают, считает он, что при будущем движении к сбалансированности котировки вряд ли пойдут сильно выше. Уже сейчас они близки к ценам сбалансированности. И хотя возможен прорыв к 70-72 долларам, наиболее вероятным средним диапазоном на ближайшие месяцы останется 60-65 долл./барр. Некоторому отходу вниз будет способствовать снижение спроса, в том числе спекулятивного, при высоких котировках и стимулирование ими повышения добычи в странах, не входящих в пакт ОПЕК+.

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