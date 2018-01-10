Эксперты рассказали, почему россияне предпочитают хранить сбережения в наличных

Регулярная «зачистка» банковского сектора России привела к тому, что люди, опасаясь отзыва лицензий, стали больше доверять крупным госбанкам. При этом продолжает расти доля тех граждан РФ, которые, предпочитают хранить свои средства в наличных рублях.

Согласно данным аналитического центра НАФИ, надёжность в течение многих лет была основным критерием выбора вида сбережений для россиян. Однако сейчас население нашей страны готово жертвовать прибылью, лишь бы сохранить свои деньги, пишет газета «Коммерсант».

Именно поэтому доля тех, кто сберегает деньги в наличных, выросла за последние 4 года с 5 % до 21 %. Эксперты убеждены, что наличная форма людям понятна. Хотя, безусловно, это серьезный регресс. Но массовый отзыв лицензий и масштабные санации настолько пошатнули доверие населения к финансовым институтам, что ситуация выправится не ранее чем через два-три года, и то при условии отсутствия сильных потрясений на банковском рынке.

В то же время с 16 % до 25 % выросло число россиян, которые хранят средства на счетах в государственных банках. По данным ЦБ РФ, около половины (12,5 трлн руб.) всех средств граждан на счетах и вкладах в банковской системе находятся в Сбербанке, ВТБ и Россельхозбанке.

По мнению экспертов, это связано с тем, что в обществе растёт недоверие к финансовой системе на фоне множественных отзывов лицензий, а также громких санаций крупных банков.

Кроме этого, как отметили финансовые аналитики, в настоящее время сильно просела привлекательность вложений в недвижимость – с 65 % до 49 %. Вероятно, вскоре этот вид сбережений и вовсе перестанет быть интересным из-за стабильных цен и увеличения сопутствующих расходов: налоговой нагрузки, коммунальных платежей.

В целом же в условиях нестабильности, снижения покупательной способности и потери вкладов в обанкротившихся банках, экономических последствий от санкций, а также на фоне роста цен на продукты и вещи первой необходимости – граждане РФ предпочитают не строить долгосрочных финансовых планов, а вкладывать средства в реализацию собственных потребностей и доверять только себе.

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