Где проходит самый оживленный авиамаршрут мира

Азия все больше оттесняет Европу и Америку. Как свидетельствует рейтинг самых оживленных авиамаршрутов, этот континент доминирует на быстро растущем рынке воздушных пассажирских перевозок.

Опровергнуто распространенное убеждение, что самым оживленным авиамаршрутом являются перелеты между Лондоном и Парижем, Нью-Йорком или Лос-Анджелесом. На самом деле все прозаичнее. Чаще всего самолеты курсируют, оказывается, между Сеулом и южнокорейским островом Чеджудо, составляющим самую маленькую корейскую провинцию – Чеджу. В прошлом году часовой перелет между корейской столицей и главным городом острова и провинции продолжительностью чуть больше часа самолеты проделали, по данным OAG Aviation Worldwide Ltd., автора рейтинга самых оживленных авиамаршрутов, 64991 раз! Это эквивалентно в среднем 178 полетам в сутки или 7 полетам в час. Получается, что самолеты по этому маршруту летают, примерно, каждые 8 минут.

Чеджудо находится на самом юге Кореи. Это крупный туристический центр. Его популярность объясняется красотами природы и теплым морем. Сейчас на пляжах острова, кроме корейцев, можно встретить и тысячи отдыхающих из Японии и Китая.

На втором месте рейтинга маршрут Сидней – Мельбурн. По маршруту между двумя самыми большими городами Австралии в прошлом году самолеты летали 54519 раз. Поездка по шоссе занимает 10 часов, а по воздуху – лишь полтора. Сидней и Мельбурн - главные деловые центры Зеленого континента, поэтому, кроме туристов, спортивных болельщиков и желающих совершить набег на магазины, этим маршрутом часто пользуются банкиры и бизнесмены.

На третьем месте маршрут в Индии между деловой столицей страны Мумбаем и Дели, административной столицей. Самолеты курсировали по этому маршруту в прошлом году 47462 раза. Полет занимает меньше двух часов. Благодаря большому количеству пассажиров авиакомпаниям удается поддерживать цены на билеты на уровне переезда по железной дороге, который занимает около 16 часов.

Большой выигрыш во времени между самолетами и скоростными поездами – несколько часов еще на одном оживленном маршруте – между Токио и Фукуокой, расположенной на северном побережье острова Кюсю. Полетов по этому маршруту в 2017 году было совершено 42835.

Замыкает пятерку самых оживленных авиамаршрутов перелет между двумя крупнейшими городами Латинской Америки – Рио де Жанейро и Сан-Пауло. По нему самолеты летали в 2017 году 39325 раз. Кстати, билеты можно купить, если повезет, и дешевле ста долларов.

Для сравнения: самый оживленный североамериканский маршрут между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско отстает от лидера почти вдвое – 34897 полетов в год. Есть в первой десятке и один африканский маршрут – между Йоханнесбургом и Кейптауном. Он на 9 месте с 31914 перелетами.

Азиатские города лидируют в рейтинге и подтверждают доминирование Азии на очень быстро растущем туристическом рынке. В первой десятке нет ни одного авиамаршрута из Европы. У самого оживленного авиамаршрута Старого Света – между Дублином и Лондоном в прошлом году было всего лишь 14,5 тыс. полетов.