В новый год на дорогой машине

Крупнейшие автопроизводители начали массово повышать цены на свою продукцию в России. В условиях низкой инфляции для этого есть объективные причины - новые ставки по налогам и сборам. Однако общий рост все равно меньше прежнего. Причем бюджетный сектор автомобильного рынка оказался в явно выигрышном положении.

Вынь да положь

Автомобили 2017 года выпуска подорожали у большинства производителей, входящих в топ-10 российского автомобильного рынка, сообщают «Ведомости». Подъем цен связан с предстоящим увеличением акцизов на автомобили и индексацией утилизационного сбора почти вдвое.

«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд на 2,5%, компания Kia намерена поднять их в среднем на 0,8%. Hyundai — на 10 тысяч рублей, или примерно на 1,5% на популярные Solaris и Creta (2018 года выпуска).

В среднем на 2% повышает Renault, на 2-3% в январе — Volkswagen, а для Passat Variant и Amarok рост составит примерно 7%.

Toyota увеличила цены на RAV4 (за исключением некоторых комплектаций), Land Cruiser Prado, Corolla, Prius в среднем на 2%, на Hilux — на 1,3%. Nissan пока продает в основном по старым ценам, кроме подорожавшего на 7000 рублей Datsun’а, но не исключает общего повышения на 1,5-2,5%.

Skoda Rapid и Octavia подорожают примерно на 3,8%. Ford Sollers поднимет цены в среднем удорожание составит менее, чем на 1%. Пошли на повышение цен в январе и премиальные бренды: BMW и Audi на 2-2,5%, а Mercedes – на все 5%.

По некоторым оценкам, в целом 2018 году ожидается рост цен на автомобили до 7%.

Акциз и сбор, подробности

Как напоминает партнер практики «Промышленность» АО «НЭО Центр» Александр Ракша, согласно поправкам в налоговое законодательство теперь акцизы рассчитываются по новой схеме. Если раньше ставки диверсифицировались по мощности только для автомобилей с моторами до 150 л.с., а сверх этой нормы действовала единая ставка 420 рублей за 1 л.с., то с этого года установлены новые категории. Свои ставки будут действовать и регулярно расти для авто с мощностью 200-300, 300-400 и 400-500 л/с – рост акциза существенен и будет увеличиваться до 2020. За еще более мощные машины владелец будет платить от 714 рублей за 1 л.с. Итого, акциз за авто с мотором мощностью в 200 л.с. будет составлять в среднем 142,8 тыс рублей, в то время как в 2017 году это было 84 тыс.

Что касается утилизационного сбора то пока он не повышен, но автопроизводители уже готовы к его росту. Как напоминает эксперт, первая волна повышения утильсбора уже оказала воздействие на рост цен в 2016 году, в этом году ожидается, что он может быть поднят примерно на 15-17% и станет определяться в зависимости от категории и видов транспорта. Однако важно подчеркнуть, говорит Александр Ракша, что в первую очередь подорожание скажется на автомобилях, которые поставляются из-за рубежа или собираются в России из комплектующих импортного происхождения.

Наши дешевле

Продукция отечественного автопрома по-прежнему пользуется поддержкой правительства, отмечает он, которая компенсирует затраты на утилизационный сбор: так в бюджете до 2020 года на поддержку автомобильной промышленности заложено 125 млрд рублей, что также поможет росту российского авторынка. Так, модели АвтоВаза в базовых комплектациях дешевле на 80-100 тыс. рублей лидеров продаж таких как КИА, Hyundai, Renault, Volkswagen, а с учетом прогнозируемого повышения утильсбора они могут выиграть еще 5-10% от цены.

Если вспомнить прошлый год, указывает аналитик, то цены на автомобили того же «АвтоВаза» точно так же в начале года были повышены в среднем на 2%. Поэтому такое повышение если рассматривать отечественное производство, волне ожидаемое и не сильно повлияет на потребительский спрос.

Плавное снижение, плавный рост

Между тем, беспрецедентная по своей стоимости и масштабам программа поддержки отечественного автопрома и автокредитования со стороны Минпромторга, судя по всему, в 2018 году сильно сбавит обороты, указывает директор экспертной группы VETA Дмитрий Жарский. Как минимум, об этом говорит двукратное сокращение объема финансирования, Если в прошедшем 2017 году, по итогам 11 месяцев которого продажи показали рекордный 12-процентный рост, программа стимулирования автопрома обошлась бюджету в 62,3 млрд рублей, то в этом году расходы заложены на уровне всего 33 млрд рублей. И половина этой суммы, а именно 17 млрд рублей, уйдет на программы «семейный автомобиль» и «первый автомобиль», которые были запущены еще в прошлом году и показали откровенно провальные результаты. То есть в целом, считает эксперт, говорить о том, что и в этом году Минпромторг будет всеми силами тащить продажи вверх к новым рекордам, не приходится.

Как считает Дмитрий Жарский, и в целом от прошлогодних темпов роста сектора стоит понемногу отвыкать. В лучшем случае, при сохранении относительно благополучных макроэкономических условий, по итогам текущего года дилерам и производителям удастся улучшить результаты 2017 года на 4-6%.

Что же касается условно «резкого» повышения стоимости автомобилей в январе, то, указывает он, во-первых, ничего странного в этом нет: в начале первого квартала и дилеры, и производители традиционно индоссируют цены. К тому же, по мнению эксперта, в этом году рост в пределах 3% выглядит крайне робким, учитывая, что традиционно в январе цены растут на 8-10%.

Контрасты в пользу бедных

Если же говорить конкретно о бюджетном сегменте, который в общем-то и тащит за собой весь рынок, то тут будущим автовладельцам стоит благодарить исключительно Минпромторг, который в этом году повысил максимальную планку стоимости автомобиля, подпадающего под программу поддержки, с 1,45 до 1,5 млн рублей. То есть всего на 50 тысяч к великому неудовольствию производителей и дилеров. Значит, до конца года стоимость народных моделей Лада, KIA и Hundai, несмотря на январскую индексацию, вряд ли вырастет больше, чем это позволит Минпромторг.

Так что, повторяет Дмитрий Жарский, основными бенефициарами государственной поддержки является крайне ограниченный и узкий перечень компаний, отличающихся высоким уровнем локализации производства и наличием бюджетных моделей. Среднеценовой и премиальный сегменты, полагает он, по-прежнему остаются чужими на этом празднике. Уже в этом году резко упадет спрос на мощные внедорожники, прогнозирует он, потому что их содержание владельцам будет обходится не просто дорого, а очень дорого, с учетом налогового бремени.

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