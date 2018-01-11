Армия США планирует использовать ботов для влияния на пользователей соцсетей

В Пентагоне планируют использовать ботов для мониторинга постов в мировых соцсетях и влияния на их пользователей.

Соответствующий тендер на разработку программного обеспечения уже размещена американскими военными. При этом отмечается, что программа должна будет переводить на английский язык текстовые сообщения, аудио- и видеозаписи, а также изображения, опубликованные в социальных сетях Интернета на иностранном языке.

Как отмечается в документе, требуемые языки: арабский, французский, пушту, фарси, урду, русский и корейский, передаёт RT.

Кроме этого, программа должна анализировать отдельные сегменты аудитории посредством изучения разговорных выражений, различий в правописании, а также сленга, сокращений и пиктограмм, принятых в соцсетях.

Также автоматически будет происходить анализ того, является ли сообщение позитивным, нейтральным или негативным. Ко всему прочему программа должна иметь способность определять, можно ли повлиять на данную конкретную аудиторию, на основе полученных данных.