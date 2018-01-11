CNBC: Китай напомнил США, кто кому банкир

Массированная распродажа облигаций США после новостей о готовности Пекина приостановить покупку американских бумаг стали своеобразным предупреждением Вашингтону о том, что его протекционисткая торговая политика будет иметь последствия, говорится в статье "Китай просто напомнил Вашингтону, кто является его банкиром", опубликованной в четверг CNBC.

Накануне стало известно, что источники агентства Bloomberg в Пекине заявили, что представители Государственного валютного управления Китая, являющегося подразделением Народного банка КНР, управляющего самыми крупными валютными резервами в мире, рекомендовали властям страны либо сократить, либо вообще полностью прекратить покупку американских облигаций.

Это объясняется тем, что рынок госдолга США буквально с каждым днём теряет свою привлекательность. При этом нарастающая напряженность по торговым вопросам в отношениях с Белым домом является хорошим шансом для начала диверсификации портфеля вложений китайских ЗВР.

После этого цены американских бумаг обвалились, а их доходность поднялась до 2,597 процента - максимума с 15 марта. На валютном рынке последовала массовая распродажа доллара. И хотя официальный Пекин опроверг эти планы в четверг, котировки американских активов отыграли лишь часть потерь среды.

Как отмечается в статье, у Пекина, похоже, лопнуло терпение в отношении политики Дональда Трампа, которая преследует цель резко изменить торговый баланс между двумя странами. Не доволен Пекин и ситуацией вокруг КНДР, которую провоцирует Вашингтон.

Как отмечает стратег Schroders Investment Management Раджив де Меллу, Китай посылает сигнал США, что "не будет бездействовать, если администрация США будет вводить ограничения". «Я думаю, что эта позиция заключается в том, что Китай является крупным игроком, а не маленькой страной, которая только и ждет от США наказания "большой дубиной"», - сказал он.

Демонстрация готовности отказаться от облигаций США, указывает на тот факт, что между двумя крупнейшими экономиками мира устанавливаются все более бескомпромиссные отношения, отмечает экономист банка Mizuho Вишну Варатан.

По мнению Йенса Нордвига из Exante Data, сигналы Китая следует рассматривать как прелюдию к усилению напряженности в торговых отношениях между странами.

Отношения США и Китая, последние новости: США готовы к торговой войне с Китаем