Готовится исход майнеров из Китая

Не запрещать и не пущать

Отношение властей к криптовалютам известно – оно негативное. Едва ли не каждый день из разных стран приходят сообщения о запрете или ограничениях операций с цифровыми валютами. Последняя новость о готовящемся запрете криптовалют пришла в четверг из Сеула и вызвала резкое падение стоимости биткоина. Южная Корея, конечно, далеко не последняя страна в мировых финансах, но все ждут сообщений из Китая.

Пекин с самого начала не делал тайны из своего отрицательного отношения к биткоину. Сейчас, например, с очень высокой долей вероятности говорят, что китайские власти, пусть и косвенно, запретили его майнинг. Ранее Пекин закрыл биржи по торговле биткойнами на местах и запретил первичное предложение монет (ICO) и продажу инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией.

Последняя новость из Пекина – Межведомственная рабочая группа КНР, сообщают Financial Times, велела провинциальным правительствам предпринять все меры для прекращения майнинга криптовалют местными фирмами. Распоряжение призывает местные власти, не запрещая формально майнинг, всячески ему мешать посредством жесткого ограничения потребления энергии, использования земли, сбора налогов и давления под предлогом защиты окружающей среды. Провинциальные власти должны ежемесячно отчитываться перед Пекином о своих успехах в борьбе с производителями биткойнов.

Слишком энергичные деньги

У распоряжения два объяснения: слишком большие энергозатраты самого процесса майнинга, которые оказывают серьезное давление на энергосистему страны; и финансовые риски, которые связаны с криптовалютами. Оба объяснения, пишет FT, представляются вполне логичными. По данным компании Digiconomist, доля затрат энергии на майнинг биткойнов в энергопотреблении планеты составила в прошлом году 0,17% (20,5 тераватт/час.), а в этом — может вырасти в 3,5 раза до 0,6%. О том, много 20,5 тераватт/час. или мало, можно судить по следующим цифрам: энергозатраты майнинга превышают суммарное энергопотребление в 161 стране планеты. Это также больше половины годовой электроэнергии, потребляемой крупнейшей реальной добывающей компанией планеты - BHP Billiton Ltd. (38 тераватт/час.)

Львиная доля энергозатрат приходится на Поднебесную, потому что, по словам Ляо Сяна, директора специализирующейся на майнинге компании Lightningasic, почти 75% всех биткоинов в мире «добываются» в КНР. Майнинг-фермы в основном сосредоточены в регионах с очень дешевой электроэнергией, которая вырабатывается за счет сжигания угля или на гидростанциях. Это, в первую очередь, Синьцзян, Внутренняя Монголия, Сычуань и Юньнань.

Компании, специализирующиеся на майнинге биткоинов, предпочитают заниматься этим в удаленной местности, не регистрируются на местах и покупают электроэнергию непосредственно у ее производителей, что тоже незаконно. В целом же, кроме дешевой электроэнергии, производители биткойнов предпочитают страны с прохладным климатом, чтобы не перегревались компьютеры. Поэтому у них большим спросом пользуются такие страны, как Исландия, Ирландия, Восточная Европы, Россия и Канада. Не удивительно, что китайские криптовалютчики открывают свои представительства в перечисленных выше государствах. В среду, например, Reuters сообщил о регистрации в последних числах декабря прошлого года «дочки» майнинговой компании Bitmain Technologies в швейцарском кантоне Цуг.

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