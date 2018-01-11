В России предлагают отменить новогодние каникулы

Геннадий Онищенко – бывший санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы – считает, что новогодние каникулы в нашей стране необходимо сократить до минимума.

Парламентарий убеждён, что для празднования Нового года достаточно всего одно дня – 1 января.

«В первый день наступившего года граждане могли бы спокойно выспаться и набраться сил», - убеждён Онищенко.

Кроме того, он считает, что 31 декабря должен быть рабочим сокращённым днём. При этом новая рабочая неделя должна, по его мнению, начинаться уже 2 января.

«Январь для нас – это тот месяц, когда идёт ещё дополнительная, к сожалению, смертность населения», – цитирует парламентария Life.

Онищенко также подчеркнул, что в основном трагедии, которые происходят на Новый год, связаны с заболеваниями, обусловленными злоупотреблением алкоголя, а также травмами при ДТП, получаемыми обычно в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее заменить новогодние каникулы дополнительными днями отпуска предлагал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению политика, в новогодние праздники жители России начинают злоупотреблять алкоголем, так как «что делать ещё человеку, если он не занят какой-то работой».

«Здесь обязательно надо всё-таки добиться нам два отпуска: 30 календарных дней и 15 — кто когда хочет, тогда и использует», – подчёркивал Жириновский.

Общих же праздников, по его мнению, должно быть только три – 1 января, 9 мая и 12 июня.



