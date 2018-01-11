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Москва, 11.01.2018

В Генштабе рассказали про «украинский след» в атаке дронов на базу Хмеймим

«Expert Online» 2018
  • Сирия. 10 января 2018. Один из перехваченных беспилотников, участвовавших в атаке на объекты одной из военных баз РФ "Хмеймим" и "Тартус". В ночь на 6 января 2018 года российские военнослужащие предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Сирия. 10 января 2018. Один из перехваченных беспилотников, участвовавших в атаке на объекты одной из военных баз РФ "Хмеймим" и "Тартус". В ночь на 6 января 2018 года российские военнослужащие предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии

Генерал-майор Александр Новиков – начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС России – заявил, что основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, выступало вещество ТЭН, производимое на Украине.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген, – цитирует Новикова РИА Новости. – Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов».

При этом российский генерал-майор подчеркнул, что это вещество «не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов».По его словам, в настоящее время проводятся исследования с целью установления страны-изготовителя.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины готовят атаку дронов на Крым.

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