В Генштабе рассказали про «украинский след» в атаке дронов на базу Хмеймим

Генерал-майор Александр Новиков – начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС России – заявил, что основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, выступало вещество ТЭН, производимое на Украине.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген, – цитирует Новикова РИА Новости. – Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов».

При этом российский генерал-майор подчеркнул, что это вещество «не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов».По его словам, в настоящее время проводятся исследования с целью установления страны-изготовителя.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины готовят атаку дронов на Крым.