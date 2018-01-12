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Москва, 12.01.2018

Противники «Северного потока-2» готовы подать на проект в суд

«Expert Online» 2018

Всемирный фонд дикой природы (WWF) И с Союз охраны природы Германии направили  политикам Германии открытое письмо с просьбой  помешать строительству трубопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

Открытое письмо в частности направлено на имя политических лидеров страны канцлера Ангелы Меркель, председателя Христианско-социального союза Хорста Зеехофера и лидера Социал-демократической партии Мартина Шульца.

Экологи заявляют в своем письме, что «Северный поток-2» является «тупиком в климатической политике», а также указывают на подрыв доверия к власти Германии «из-за  тесных политико-экономических связей», которые наметились в процессе строительства трубопровода.

Защитники дикой  считают «Северный поток – 2», проектом подрывающим баланс  «уязвимой экологической системы Балтийского моря», а также сеющим раздор «внутри Европейского союза».

Защитники природы заверили политиков Германии, что в своем стремлении прекратить строительство проекта, они готовы дойти до разбирательства в суде.

Оператор  проекта строительства газопровода Nord Stream 2 AG уже ответил на  обвинения экологов, сообщив, что при прокладке газопровода учитываются все экологические нормы, сообщает ТАСС. «Вмешательство в окружающую среду  носит очень ограниченный и исключительно временный характер», цитирует агентство ответ компании. Что касается строительства трубопровода по дну Балтийского моря, то это является самым эффективным и экономически выгодным путем доставки топлива потребителям в Европе, заверили в Nord Stream 2 AG.

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