Минфин спасает доллар

С 15 января по 6 февраля для интервенций на Московской бирже правительство выделит 257,1 млрд рублей. Но это вряд ли окажет сильное негативное влияние на курс рубля, на стороне которого высокие цены на нефть и спрос на облигации федерального займа

Рубль не рухнет

Как говорится в сообщении на сайте Минфина России, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2018 года в размере 257,1 млрд руб.

И именно эту сумму правительство намерено истратить на внутреннем валютном рынке в период с 15 января по 6 февраля 2018 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд руб.

К совершению операций Минфином будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ станет заключать сделки покупки иностранной валюты на торгах Московской биржи, равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ.

Минфин РФ уже второй раз за последнее время объявляет о решении нарастить таким путем. В конце прошлого года это решение не привело к заметному ослаблению курса российского рубля, хотя объем покупок был чувствительным. В этот раз планируется нарастить объем скупки валюты на 25% по сравнению с декабрем, что будет соответствовать увеличению в 2.1%.

«Наблюдая за такими действиями Минфина, задаешься вопросом — а зачем он так активизировался в последние месяцы? И чем вызвано это решение?», — говорит инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко. По его мнению, эти действия обусловлены желанием нарастить финансовый «жирок» на волне высоких цен на сырую нефть, которые приносят значительные рублевые доходы и подготовиться к возможным вызовам как политического (в преддверии президентских выборов), так и экономического характера. Ранее на фоне падения цен на нефть госбюджет в значительной мере «похудел», что даже привело к разговорам в экспертной среде о вероятности денежной эмиссии для ликвидации финансовых прорех в госбюджете.

Еще одной причиной, считает Сергей Костенко, может служить ожидание новых санкций американцев, которые вступят в силу в феврале, и возможность атак на рубль со стороны нерезидентов в предвыборный период. В этом случае будет возможность купировать такие вероятные действия валютными интервенциями.

Оценивая плюсы и минусы для нашей экономики от активности Минфина на внутреннем валютном рынке, аналитик полагает, что единственной пользой будет стабилизация внутреннего валютного рынка, хотя и это уже само по себе не мало.

Так что решение Минфина покупать валюту вряд ли окажет сильное негативное влияние на курс рубля, так как на его стороне высокие цены на нефть, а также высокий спрос на облигации федерального займа (ОФЗ), которые в спекулятивных целях привлекают иностранных инвесторов. Поэтому, по прогнозу Сергея Костенко, в паре с долларом до конца текущего месяца рубль останется в диапазоне 56.00-60.00, в паре с евро 67.00-71.00.

Минфин перед отпуском

Расчет Минфина достаточно прагматичный, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Во-первых, государству нужна валюта для оплаты импорта товаров и услуг, это те расходы, которых нельзя избежать. Так почему бы не купить доллары сейчас, пока они относительно дешевые, чтобы потом, когда курс будет выше, можно было их тратить? Логика, аналогичная покупке валюты физлицами перед отпуском. Во-вторых, Минфин давно рассчитывает на рост курса доллара: в 2017–2020 годах средний номинальный курс министерство ожидает на уровне 64,8 руб., в следующие 5 лет — 71,5 руб., в 2026–2030 годах — 77,1 руб.

И почему бы не попытаться спекулировать на этом росте курса, тем более что Минфин является маркетмейкером: у него самые большие объемы на рынке, покупка им доллара на 257 млрд рублей неизбежно сдвинет котировки вверх, то есть он в любом случае останется в выигрыше, уверен аналитик. Купит по 57-60 рублей и продаст через полгода по 65-62 рубля, условно говоря. В-третьих, продолжает Антонов, Минфину нужно поддержать российский экспорт, который страдает от чрезмерного укрепления отечественной валюты, и эта задача тоже решается простой покупкой долларов и снижением курса рубля.

ЦБ будет помогать, снижая ключевую ставку и выдавливая из пары рубль-доллар кэрри-трейдеров, действия которых тоже не нужно сбрасывать со счетов. Как только спред между ключевой ставкой ЦБ и резервной ставкой ФРС станет минимальным, кэрри-трейдеры начнут массово продавать рублевые активы и рубль и выводить средства в валюту, а потом — за границу. На этом фоне снижение курса рубля выглядит почти неминуемым, если бы не нефть.

Относительно высокая цена нефти вызывает укрепление рубля, и когда за баррель Brent вот-вот будут давать, возможно, 70 долларов, бороться с этим укреплением будет непросто, считает Антонов. Вообще эти качели с падением-ростом курса национальной валюты, конечно, выглядят несколько удручающе с точки зрения населения, которому нужна просто стабильная национальная валюта, неважно, какими методами.

Почему, задается вопросом эксперт, граждане должны бегать по обменным пунктам и пытаться угадать будущий курс доллара, особенно в условиях, когда у подавляющего числа граждан нет сбережений, зарплату они получают в рублях, и тут же тратят на текущее потребление? И когда, раз нет сбережений, то и нет инструментов для хеджирования валютных рисков, а обесценивание рубля ведет к невозможности выехать хотя бы в ближнее зарубежье на короткий отпуск?