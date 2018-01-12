Москва подготовит ответ на возможные санкции США

Ответ Москвы на новый санкционный список США последует после завершения формирования списка и придания ему официального статуса, сообщает РГ со ссылкой на пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова.

«Нужно будет посмотреть, что это будет за список, как и когда он будет формализован и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция», - приводит ТАСС слова Пескова, по мнению которого наличие подобного списка еще не означает «нового витка санкционных обменов».

Песков сообщил, что «будет принято решение, которое будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам». Хотя, по мнению пресс-секретаря, любые новые санкции вызывают контрдействия.

«В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем», -резюмировал Песков.

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