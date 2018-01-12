Новые суда-гиганты «потопят» цены на фрахт

Судоходные компании ждет трудный год, хотя казалось бы им нужно радоваться. В 2018 году будут спущены на воду как минимум 40 огромных контейнеровозов, которые увеличат грузоподъемность контейнерного флота почти на 6%

В этом году представится возможность наблюдать за случаем, когда новые мощности, вводимые в строй, не только не решают старых проблем, но и создают новые. В секторе грузовых перевозок явно доминирует доставка грузов по воде. На морские перевозки приходится свыше 90% от общего объема доставленных грузов.

Один из главных перевозчиков сухих грузов – судоходные компании, специализирующиеся на контейнерных перевозках. 2018 год обещает для них быть непростым, потому что их пропускная способность существенно превысит объем грузов для транспортировки.

По мнению Корин Пнг, директора исследовательской компании Crucial Perspective, пропускная способность контейнеровозов в этом году увеличится на 5,9%. Рост грузоподъемности впервые с 2015 года. превзойдет рост объема грузов, которые требуется перевезти. Причина простая – в этом году должны войти в строй более 40 огромных контейнерных судов, заказанных как минимум два года назад. Они-то и создадут переизбыток транспортных возможностей.

Поскольку наверняка далеко не все контейнеровозы будут отправляться в рейсы, загруженные под завязку, судоходным компаниям придется снижать тарифы на перевозки. По крайней мере, так всегда происходило раньше в подобных случаях, когда предложение превышает спрос. Время для снижения тарифов, как обычно, «выбрано» не самое удачное – сектор морских перевозок еще не пришел в себя после нескольких лет серьезных проблем и убытков.

Ряд судоходных компаний, считает Пнг, могут воспользоваться низкими ценами на строительство кораблей для пополнения своих флотов новыми кораблями. Что касается текущего строительства новых контейнеровозов, то в этом сегменте особую активность проявляют азиатские и европейские судоходные компании. На их долю приходится почти три четверти заказов (73%). Для оплаты и получения всех заказанных кораблей судоходным компаниям понадобится найти в этом году 144 млрд долларов.

В этом году судоходные компании должны получить 98 новых контейнеровозов, а в 2019 – 120. В целом же, рост по новым судам в этом году, по данным аналитика корейской компании Hana Financial Investment Co. Пак Муюна, составит 54% (662 судна) и 24% (820) в 2019 году.

Большинство новых грузовых судов, более 60% от общего числа заказов, составят танкеры для перевозки нефти и сухогрузы. Контейнеровозов среди них почти каждое пятое судно (19%). При этом аналитики обращают внимание на устойчивую тенденцию высокого спроса на огромные контейнеровозы, способные перевозить более 15 тыс. контейнеров за рейс.

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