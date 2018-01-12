Российские военные уничтожили боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим

Российские военные уничтожили диверсионную группу террористов, которые 31 декабря обстреляли из миномётов авиабазу Хмеймим в Сирии.

По данным Минобороны РФ, группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования группы рядом с западной границей провинции Идлиб.

По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь». При этом в ведомстве уточнили, что в операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии.

Напомним, диверсионная группа боевиков обстреляла из минометов авибазу Хмеймим 31 декабря 2017 года, в результате погибли двое военнослужащих Вооруженных сил РФ.

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