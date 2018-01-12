Россия одобрила общие правила маркировки товаров в ЕАЭС

Кабмин РФ принял проект соглашения о единой маркировки и идентификации товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Новый регламент ЕАЭС определяет общие правила маркировки товаров и другие базовые подходы к их идентификации, передаёт официальный сайт российского правительства.

В тексте сопроводительной записке отмечается, что целью соглашения является обеспечения законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита права потребителей на всей территории экономического союза, а также упреждение противоправных действий некоторых поставщиков, направленных на ввод покупателей в заблуждение.

Отмечается, что соглашение не будет препятствовать дальнейшему действию существующих на дату его вступления в силу национальных систем маркировки.

Напомним, начиная с 2018 года, Россия стала председателям в органах управления ЕАЭС.