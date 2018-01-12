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Москва, 12.01.2018

Вашингтон готовит возможные санкции против российских чиновников и бизнесменов

«Expert Online» 2018

Администрация США продолжает подготовку так называемого  «кремлевского доклада» для конгресса, который включает в себя список  высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный  источники в Вашингтоне, который причастен к реализации антироссийских санкций.

Доклад готовится по требованию закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) и будет представлен не позднее 29 января текущего года. Сам закон стал, по версии американской стороны, ответной мерой «на вмешательство России в выборы президента Америки в 2016 году».

Фигурантами документа могут стать «более 50 человек, а с членами семей — до 300», пишет издание. Которое также сообщает, что «сведения о количестве и именах потенциальных фигурантов доклада держатся в секретности».

Как заявил источник «Коммерсанта», факт попадания в список не является сигналом введения против фигурантов санкций, однако, очень увеличивает подобные шансы.

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