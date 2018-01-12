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Москва, 12.01.2018

«Яндекс» обнародовал траты россиян за границей

«Expert Online» 2018

Согласно оценке сервиса «Яндекс.Деньги», который на основании сведений о чеках транзакций провёл оценку расходов российских туристов в новогодние праздники в заграничных поездках, самый большой размер среднего чека оплаты был зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он составил 6 670 рублей.

Вторую строчку рейтинга заняла Австрия. На курортах этого европейского государства наши соотечественники тратили в новогодние каникулы в среднем 4 605 рублей за одну транзакцию.

На третьем месте – Таиланд (4 559 рублей). Далее расположились Армения (3 953 рублей) и Германия (3 708 рублей), передаёт РБК.

Меньше всего российские туристы потратились в Белоруссии (1 295 рублей), Польше (1 499 рублей) и Грузии (1 462 рублей).

Как отмечается, статистика платежного сервиса была проведена по более чем 600 тыс. пластиковых карт.

Ранее сообщалось, что туристам из России курорты Египта, по-прежнему остаются недоступными.

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