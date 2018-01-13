Виды и особенности зимней косметики для лица

В холодное время года наша кожа как никогда нуждается в особом внимании и должном уходе. Морозный воздух способствуют сужению кровеносных сосудов, в результате чего кожные покровы краснеют, становятся более сухими и начинают шелушиться. И только правильно подобранная косметика поможет решить эту неприятную проблему.

Косметические средства для зимнего ухода так же и для любого другого времени года подбираются в соответствии с типом кожи. Однако тут следует понимать, что холодные климатические условия могут способствовать его изменению. Так, например, зимой жирная кожа нередко становится сухой или комбинированной.

Выбирая кремы для лица и тела , косметическое молочко и другие уходовые средства на сайте https://lamirina.ru/, обязательно обращайте внимание на их консистенцию. Зимняя косметика должна быть несколько гуще, чем летняя и при этом обладать увлажняющим эффектом, так как в прохладное время года воздух внутри помещения чаще всего пересушен. Но не забывайте, что наносить крем необходимо за 40 минут – час до выхода на улицу.

Что касается декоративной косметики и тональных кремов, то не стоит отказываться от их применения в зимний период. Главное, научиться правильно их наносить. Например, девушкам с жирным типом кожи рекомендуется сначала накладывать матовую основу, а уже после использовать питательный крем. Однако не следует наносить его над верхней губой, так как это может спровоцировать усиление роста усиков.

В качестве основы под макияж выбирайте крема, имеющие в своем составе воск или силикон. Пудра же должны иметь не кремовую структуру, а быть рассыпчатой. Причем не стоит отдавать предпочтение прозрачным тонам, гораздо гармоничней будет смотреться бежевая, золотистая или розовая гамма. А вот с румянами перебарщивать не стоит, ведь на морозе щеки и так приобретают розоватый оттенок. Ну и конечно, не забывайте, что тушь обязательно должна быть водостойкой, чтобы выдержать все капризы погоды.

Приобретая косметические средства, обращайте внимание на их состав. Для зимнего ухода прекрасно подойдут те, что содержат витамины Е, С и А, глицерин и ланолин. Что касается очищения кожи, не стоит использовать мыло и спиртосодержащие лосьоны. Отличной альтернативой им могут стать мягкий очищающий гель или молочко для снятия макияжа. Чтобы лишний раз не травмировать кожу, от применения скрабов зимой также лучше отказаться.

Особого внимания в холода требуют губы, так как они часто обветриваются и шелушатся. Во избежание этого рекомендуем отказаться от увлажняющих и стойких помад в пользу питательных бальзамов. Ну и конечно не стоит забывать об использовании ночного крема. Во время сна кожа находится в расслабленном состоянии и лучше впитывает косметические средства. Обладательницам проблемной и жирной кожи прекрасно подойдет какое-либо увлажняющее средство, а девушкам с сухой кожей – питательное.