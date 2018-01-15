Эрдоган обвинил США в терроризме

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции – пообещал «пресечь на корню» план международной коалиции под руководством США по созданию так называемых «пограничных сил безопасности» в Сирии, фактически обвинив Белый дом в терроризме.

По мнению турецкого лидера, США признали, что создают террористическую армию вдоль турецких границ. Об этом Эрдоган написал в своём микроблоге в Twitter.

«Наш долг - в ответ пресечь на корню эту террористическую армию», - резюмировал президент Турции.

Напомним, ранее официальный представитель международной коалиции под руководством США по борьбе с ИГ (решением суда это организация, признанная в России террористической, запрещена) заявил, что коалиция планирует создать в Сирии силы безопасности границы (СБГ). С этой целью коалиция сотрудничает с Сирийскими демократическими силами (СДС).

Планируется, что около 30 тыс. военных из СБГ будут находиться вдоль турецкой и иракской границ, а также вдоль долины реки Ефрат.

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