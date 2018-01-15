Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 16.01.2018

Финляндия отказалась поставлять дизельные генераторы в Крым

«Expert Online» 2018

Wаrtsilа – известная финская компания – отказалась поставлять дизельные генераторы для аварийно-спасательного судна, которое строится на керченском заводе «Залив».

Как уточнил один из представителей компании, Wаrtsilа отказалась поставлять генераторы из-за санкций Евросоюза, передаёт РБК.

«Этот вопрос тщательно рассматривался, и было принято соответствующее решение», — подчеркнул он.

В свою очередь в пресс-служба Минтранса пока не комментируют эту информацию.

Между тем, источник агентства близкий к заводу «Залив», рассказал журналистам, что из-за отказа Wаrtsilа срок строительства судна увеличится. По его мнению, теперь необходимо скорректировать проектную документацию.

Напомним, ранее планировалось сдать судно уже в середине 2018 года.

Новости Крыма сегодня: Крымский мост - мост воссоединения

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился к рублю на новостях из США
      Курс доллара обвалился к рублю на новостях из США
    2. Курс доллара перешел к глобальному падению
      Курс доллара перешел к глобальному падению
    3. Доллар обвалился на фоне намерений Китая приостановить покупку гособлигаций США
      Доллар обвалился на фоне намерений Китая приостановить покупку гособлигаций США