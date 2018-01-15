Финляндия отказалась поставлять дизельные генераторы в Крым

Wаrtsilа – известная финская компания – отказалась поставлять дизельные генераторы для аварийно-спасательного судна, которое строится на керченском заводе «Залив».

Как уточнил один из представителей компании, Wаrtsilа отказалась поставлять генераторы из-за санкций Евросоюза, передаёт РБК.

«Этот вопрос тщательно рассматривался, и было принято соответствующее решение», — подчеркнул он.

В свою очередь в пресс-служба Минтранса пока не комментируют эту информацию.

Между тем, источник агентства близкий к заводу «Залив», рассказал журналистам, что из-за отказа Wаrtsilа срок строительства судна увеличится. По его мнению, теперь необходимо скорректировать проектную документацию.

Напомним, ранее планировалось сдать судно уже в середине 2018 года.

Новости Крыма сегодня: Крымский мост - мост воссоединения