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Москва, 16.01.2018

Франция требует, чтобы Россия вернула царские долги

«Expert Online» 2018

В Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов обратилось около 400 тыс. жителей Франции, которые являются потомками держателей российских долговых бумаг.

Речь идёт об облигациях, общая стоимость которых может достигать 53 млрд евро. Во второй половине XIX века эти деньги были инвестированы в российские железнодорожные компании, передаёт RFI.

Однако ровно сто лет назад, в январе 1918 году по указу Владимира Ленина эти долги были списаны. Местные СМИ тогда сообщали, что в результате «сотни тысяч держателей российских облигаций были разорены».

Между тем, как пишет издание, французские заявители, судя по всему, останутся ни с чем, так как ещё в 1997 году Москва выплатила Парижу в счёт закрытия царского долга 330 млн евро. Почему эти деньги тогда так и не дошли до держателей российский займов, газета не уточняет.

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